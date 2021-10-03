Menu
Yalancılar ve Mumları season 1 watch online

Yalancılar ve Mumları season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yalancılar ve Mumları Seasons Season 1
Yalancılar ve Mumları 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 5
Runtime 12 hours 30 minutes
"Yalancılar ve Mumları" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лгуньи со свечами» в центре событий — четыре женщины, которые много лет дружат и всегда стараются поддержать друг друга. В жизни Элиф произошел несчастный случай, в результате которого она потеряла мужа. Через некоторое время после его смерти ей стали поступать загадочные входящие звонки. В связи с ними героиня стала сомневаться в том, что ее благоверный мертв. Джейда не любит связывать себя серьезными отношениями и предпочитает свободу. Жизнь Мелихи связана с психиатрией, она полностью погружена в работу. Шебнем переживает кризис в отношениях со своим мужем. Они никак не могут прийти к компромиссу.

Series rating

5.6
Rate 13 votes
5.7 IMDb

"Yalancılar ve Mumları" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 October 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 October 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 October 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 October 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 October 2021
