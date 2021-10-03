В 1 сезоне сериала «Лгуньи со свечами» в центре событий — четыре женщины, которые много лет дружат и всегда стараются поддержать друг друга. В жизни Элиф произошел несчастный случай, в результате которого она потеряла мужа. Через некоторое время после его смерти ей стали поступать загадочные входящие звонки. В связи с ними героиня стала сомневаться в том, что ее благоверный мертв. Джейда не любит связывать себя серьезными отношениями и предпочитает свободу. Жизнь Мелихи связана с психиатрией, она полностью погружена в работу. Шебнем переживает кризис в отношениях со своим мужем. Они никак не могут прийти к компромиссу.