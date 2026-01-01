В 1 сезоне сериала «Нейромант» в городском конгломерате Токио-Иокогама правят влиятельные корпорации. Талантливый хакер Генри Кейс, который занимается взломом и защитой цифровых сведений, однажды сталкивается с опасными людьми, что в результате оборачивается для него большими неприятностями. После «тесного знакомства» с гангстерами Кейс не может получить доступ к матрице. Теперь герой может видеть только пиксели, а привычные трехмерные картинки больше для него не доступны. Жизнь Генри Кейса катится в бездну, но на помощь ему приходит загадочная молодая девушка по имени Молли.