Neuromancer , season 1

Kinoafisha TV Shows Neuromancer Seasons Season 1
Neuromancer
Title Сезон 1
"Neuromancer" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нейромант» в городском конгломерате Токио-Иокогама правят влиятельные корпорации. Талантливый хакер Генри Кейс, который занимается взломом и защитой цифровых сведений, однажды сталкивается с опасными людьми, что в результате оборачивается для него большими неприятностями. После «тесного знакомства» с гангстерами Кейс не может получить доступ к матрице. Теперь герой может видеть только пиксели, а привычные трехмерные картинки больше для него не доступны. Жизнь Генри Кейса катится в бездну, но на помощь ему приходит загадочная молодая девушка по имени Молли.

Neuromancer List of episodes

Season 1
