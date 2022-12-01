Menu
Ya slezhu za toboy 2022, season 1

Ya slezhu za toboy season 1 poster
Я слежу за тобой 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
В 1 сезоне сериала «Я слежу за тобой» в центре сюжета оказывается начинающий оперативник российской полиции по фамилии Титов. Это совсем молодой парень, энтузиазм и рвение которого еще не угасли под грудами бумажной волокиты. Но эта горячность служит ему злую службу. Неправильно истолковав ситуацию в столичном баре, он случайно срывает операцию своих коллег из «наружки». Выясняется, что офицер Шухер под прикрытием пытался задержать банду наркоторговцев, а в результате получил только травму от незадачливого Титова. В наказание новичка ссылают работать в отдел того самого Шухера. Но есть проблема: эти двое уже терпеть друг друга не могут.

6.0
Rate 11 votes
6.1 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 December 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 December 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 December 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 December 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 December 2022
