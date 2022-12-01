В 1 сезоне сериала «Я слежу за тобой» в центре сюжета оказывается начинающий оперативник российской полиции по фамилии Титов. Это совсем молодой парень, энтузиазм и рвение которого еще не угасли под грудами бумажной волокиты. Но эта горячность служит ему злую службу. Неправильно истолковав ситуацию в столичном баре, он случайно срывает операцию своих коллег из «наружки». Выясняется, что офицер Шухер под прикрытием пытался задержать банду наркоторговцев, а в результате получил только травму от незадачливого Титова. В наказание новичка ссылают работать в отдел того самого Шухера. Но есть проблема: эти двое уже терпеть друг друга не могут.