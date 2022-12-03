В 1 сезоне сериала «Лаборантка» молодой микробиолог Люся Поликарпова вынуждена была вернуться в родной городок и устроиться на работу лаборанткой. Теперь она вместе со своими коллегами контролирует промышленные выбросы в лаборатории возле завода. Начальник Илья, неженатый мужчина в самом расцвете лет, сразу обращает внимание на подающую надежды девушку. Спустя некоторое время Люся становится его правой рукой. Однажды героиня узнает о лжи: показатели вредных выбросов существенно занижаются. Люся ни в коем случае не должна была узнать об этом. С этого момента за девушкой начинается настоящая охота...