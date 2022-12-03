Menu
Laborantka 2022, season 1

Laborantka season 1 poster
Лаборантка 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Laborantka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лаборантка» молодой микробиолог Люся Поликарпова вынуждена была вернуться в родной городок и устроиться на работу лаборанткой. Теперь она вместе со своими коллегами контролирует промышленные выбросы в лаборатории возле завода. Начальник Илья, неженатый мужчина в самом расцвете лет, сразу обращает внимание на подающую надежды девушку. Спустя некоторое время Люся становится его правой рукой. Однажды героиня узнает о лжи: показатели вредных выбросов существенно занижаются. Люся ни в коем случае не должна была узнать об этом. С этого момента за девушкой начинается настоящая охота...

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 December 2022
