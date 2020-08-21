Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Find Me in Paris 2018 - 2020, season 3

Find Me in Paris season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Find Me in Paris Seasons Season 3
Find Me in Paris
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Find Me in Paris" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Найди меня в Париже» Лена и другие участники событий застряли в 1983 году, а Анри удалили из Бюро времени. Вернувшись в современные реалии со стертыми воспоминаниями о путешествиях во времени, Лена и остальные сдают школьные экзамены за год, не зная ни своего будущего, ни своего прошлого. После ухода Макса Лена паникует из-за отсутствия партнера по танцам, но ее проблема решается, когда она встречает Нико. Спустя некоторое время Лене бросает вызов более молодая танцовщица по имени Роми, которая надеется стать лучшей. Напряженность между танцорами мешает творческому процессу.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb

"Find Me in Paris" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
This Is 1983
Season 3 Episode 1
21 August 2020
The Future of Dance
Season 3 Episode 2
21 August 2020
Pair up
Season 3 Episode 3
21 August 2020
Trouble in Paradise
Season 3 Episode 4
21 August 2020
The New Girl
Season 3 Episode 5
21 August 2020
Trip Down Memory Lane
Season 3 Episode 6
21 August 2020
Slamming Doors
Season 3 Episode 7
21 August 2020
Magic Kiss
Season 3 Episode 8
21 August 2020
Old Friends
Season 3 Episode 9
21 August 2020
Down to the Wire
Season 3 Episode 10
21 August 2020
Family Reunion
Season 3 Episode 11
21 August 2020
The Nutcracker
Season 3 Episode 12
21 August 2020
Four Heirs
Season 3 Episode 13
21 August 2020
The Deal
Season 3 Episode 14
21 August 2020
You're All Out
Season 3 Episode 15
21 August 2020
Operation Armando
Season 3 Episode 16
21 August 2020
What If?
Season 3 Episode 17
21 August 2020
Who's Got Talent?
Season 3 Episode 18
21 August 2020
Only the Best
Season 3 Episode 19
21 August 2020
Rescue Mission
Season 3 Episode 20
21 August 2020
Video Undercover
Season 3 Episode 21
21 August 2020
Time to Train
Season 3 Episode 22
21 August 2020
No Dance Today
Season 3 Episode 23
21 August 2020
This Is It
Season 3 Episode 24
21 August 2020
The Chosen One
Season 3 Episode 25
21 August 2020
Make It or Break It
Season 3 Episode 26
21 August 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more