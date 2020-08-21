В 3 сезоне сериала «Найди меня в Париже» Лена и другие участники событий застряли в 1983 году, а Анри удалили из Бюро времени. Вернувшись в современные реалии со стертыми воспоминаниями о путешествиях во времени, Лена и остальные сдают школьные экзамены за год, не зная ни своего будущего, ни своего прошлого. После ухода Макса Лена паникует из-за отсутствия партнера по танцам, но ее проблема решается, когда она встречает Нико. Спустя некоторое время Лене бросает вызов более молодая танцовщица по имени Роми, которая надеется стать лучшей. Напряженность между танцорами мешает творческому процессу.