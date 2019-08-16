Во 2 сезоне сериала «Найди меня в Париже» приключения юной балерины про имени Лена Гриски продолжаются. Девушка застряла в 21-м веке со своим возлюбленным Анри, в то время как ее заклятый враг Тея был отброшен назад во времени, в 1905 год. Армандо вернулся к преподаванию. Танцоры готовятся к выступлению. Партнером Лены становится Исаак, настоящий гений балета. Его не интересуют драматические истории Лены, он готов на все, чтобы стать звездой балета и затмить всех на своем пути. Особенно Макса. Когда Армандо ловит Лену, занимающуюся хип-хопом, он предупреждает ее, что у нее нет времени ни на что, кроме балета.