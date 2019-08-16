Menu
Find Me in Paris 2018 - 2020 season 2

Find Me in Paris season 2 poster
Find Me in Paris
Find Me in Paris
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
Во 2 сезоне сериала «Найди меня в Париже» приключения юной балерины про имени Лена Гриски продолжаются. Девушка застряла в 21-м веке со своим возлюбленным Анри, в то время как ее заклятый враг Тея был отброшен назад во времени, в 1905 год.  Армандо вернулся к преподаванию. Танцоры готовятся к выступлению. Партнером Лены становится Исаак, настоящий гений балета. Его не интересуют драматические истории Лены, он готов на все, чтобы стать звездой балета и затмить всех на своем пути. Особенно Макса. Когда Армандо ловит Лену, занимающуюся хип-хопом, он предупреждает ее, что у нее нет времени ни на что, кроме балета.

6.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb

Moments Later
Season 2 Episode 1
16 August 2019
New Year, New Rules
Season 2 Episode 2
16 August 2019
Out of Place
Season 2 Episode 3
16 August 2019
Whatever It Takes
Season 2 Episode 4
16 August 2019
Game On
Season 2 Episode 5
16 August 2019
Unexpected Allies
Season 2 Episode 6
16 August 2019
Close Call
Season 2 Episode 7
16 August 2019
Break a Leg
Season 2 Episode 8
16 August 2019
Guess Who's Back
Season 2 Episode 9
16 August 2019
New Kids On the BLOK
Season 2 Episode 10
16 August 2019
The Takeover
Season 2 Episode 11
16 August 2019
Ballet Off
Season 2 Episode 12
16 August 2019
Can't Beat the Elite
Season 2 Episode 13
16 August 2019
On the Run
Season 2 Episode 14
16 August 2019
Like Father, Like Son
Season 2 Episode 15
16 August 2019
Spread the Love
Season 2 Episode 16
16 August 2019
Who's the Boss?
Season 2 Episode 17
16 August 2019
The Brainy Bunch
Season 2 Episode 18
16 August 2019
Sabotage
Season 2 Episode 19
16 August 2019
Mystery Princess
Season 2 Episode 20
16 August 2019
Flash Forward
Season 2 Episode 21
16 August 2019
Mutiny at the Garnier
Season 2 Episode 22
16 August 2019
Lost and Found
Season 2 Episode 23
16 August 2019
One Last Chance
Season 2 Episode 24
16 August 2019
He Knows
Season 2 Episode 25
16 August 2019
Going Home
Season 2 Episode 26
16 August 2019
