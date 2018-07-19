Menu
Find Me in Paris 2018 - 2020 season 1

Find Me in Paris
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Find Me in Paris" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Найди меня в Париже» юная балерина Лена Гриски хранит страшную тайну. На самом деле она родилась в другом времени. Девочка перенеслась из 1905 года в 21-е столетие с помощью волшебного ожерелья. Пока ее бойфренд всеми силами пытается найти способ вернуть ее, Лене предстоит приспособиться в реалиях современного мира и скрыться от зловещих агентов времени. Париж 2018 года совсем не похож на Россию 19-го столетия. Лена Гриски поступает в элитную школу при Парижской опере и все свое свободное время посвящает занятиям балетом. Она хочет опираться на свое классическое образование, чтобы сохранить свой секрет.

"Find Me in Paris" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Find Me in Paris
Season 1 Episode 1
19 July 2018
Rooftop Hip-Hop
Season 1 Episode 2
19 July 2018
Together Again
Season 1 Episode 3
19 July 2018
Just Dance
Season 1 Episode 4
19 July 2018
Pineapple Therapy
Season 1 Episode 5
19 July 2018
Battle of the Tutus
Season 1 Episode 6
19 July 2018
Curse of the Fairy
Season 1 Episode 7
19 July 2018
Twirls, Spins and Dobles
Season 1 Episode 8
19 July 2018
Faux Besties
Season 1 Episode 9
19 July 2018
A Pain in the Bun
Season 1 Episode 10
19 July 2018
What Happens under the Garnier...
Season 1 Episode 11
19 July 2018
The Chill Method
Season 1 Episode 12
19 July 2018
Gone
Season 1 Episode 13
19 July 2018
Time to Face the Music
Season 1 Episode 14
19 July 2018
Between the Bricks
Season 1 Episode 15
19 July 2018
High-stakes Hip-Hop
Season 1 Episode 16
19 July 2018
A Slippery Pointe
Season 1 Episode 17
19 July 2018
Oh Brother
Season 1 Episode 18
19 July 2018
Running in the Family
Season 1 Episode 19
19 July 2018
Secret and Pointes
Season 1 Episode 20
19 July 2018
L.O.V.E.
Season 1 Episode 21
19 July 2018
They Know
Season 1 Episode 22
19 July 2018
Spinning Lies
Season 1 Episode 23
19 July 2018
Dance 'till You Drop
Season 1 Episode 24
19 July 2018
A Dangerous Game
Season 1 Episode 25
19 July 2018
Showtime
Season 1 Episode 26
19 July 2018
TV series release schedule
