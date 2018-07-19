В 1 сезоне сериала «Найди меня в Париже» юная балерина Лена Гриски хранит страшную тайну. На самом деле она родилась в другом времени. Девочка перенеслась из 1905 года в 21-е столетие с помощью волшебного ожерелья. Пока ее бойфренд всеми силами пытается найти способ вернуть ее, Лене предстоит приспособиться в реалиях современного мира и скрыться от зловещих агентов времени. Париж 2018 года совсем не похож на Россию 19-го столетия. Лена Гриски поступает в элитную школу при Парижской опере и все свое свободное время посвящает занятиям балетом. Она хочет опираться на свое классическое образование, чтобы сохранить свой секрет.