Plevako season 1 watch online

Plevako season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Plevako Seasons Season 1
Plevako 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Plevako" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Плевако» события разворачиваются в 1880 году, когда многие думали, что известный юрист и оратор Федор Плевако пребывает на пике славы. Однако неожиданно выстроенная им идиллическая жизнь и карьера с треском обрушиваются. Стремительное падение начинается после того, как герой вызывается помочь некой Прасковье Качки. Эта женщина застрелила своего бывшего возлюбленного, студента из именитой благородной семьи Байрашевского. Федор Плевако, будучи выходцем из народа, всегда стремился оказать помощь простолюдинам. Однако в этот раз искренний порыв обернулся против него.

Series rating

6.9
Rate 14 votes
6.2 IMDb

"Plevako" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 November 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 November 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 November 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 November 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 November 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 November 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 November 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 December 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
12 December 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
12 December 2024
