В 1 сезоне сериала «Плевако» события разворачиваются в 1880 году, когда многие думали, что известный юрист и оратор Федор Плевако пребывает на пике славы. Однако неожиданно выстроенная им идиллическая жизнь и карьера с треском обрушиваются. Стремительное падение начинается после того, как герой вызывается помочь некой Прасковье Качки. Эта женщина застрелила своего бывшего возлюбленного, студента из именитой благородной семьи Байрашевского. Федор Плевако, будучи выходцем из народа, всегда стремился оказать помощь простолюдинам. Однако в этот раз искренний порыв обернулся против него.