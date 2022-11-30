В 1 сезоне сериала «Алексия» зрители познакомятся с настоящей современной героиней – испанской спортсменкой Алексией Путеллас. Эта женщина не просто играет в футбол лучше всякого мужчины, но и возглавляет один из самых известных в мире женских футбольных клубов. Алексия – капитан испанской команды «Барселона». Всю свою жизнь героиня посвятила борьбе с гендерными и расовыми стереотипами. Она ежедневно доказывает, что пол человека не может стать помехой на пути к достижению его цели. Кроме того, она мотивирует маленьких детей заниматься спортом и бороться с врожденными болезнями, не забывая выигрывать в чемпионатах.