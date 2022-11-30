Menu
Alexia 2022, season 1

Alexia season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Alexia Seasons Season 1
Alexia
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 30 minutes
"Alexia" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Алексия» зрители познакомятся с настоящей современной героиней – испанской спортсменкой Алексией Путеллас. Эта женщина не просто играет в футбол лучше всякого мужчины, но и возглавляет один из самых известных в мире женских футбольных клубов. Алексия – капитан испанской команды «Барселона». Всю свою жизнь героиня посвятила борьбе с гендерными и расовыми стереотипами. Она ежедневно доказывает, что пол человека не может стать помехой на пути к достижению его цели. Кроме того, она мотивирует маленьких детей заниматься спортом и бороться с врожденными болезнями, не забывая выигрывать в чемпионатах.

Series rating

8.1
Rate 11 votes
8.2 IMDb

"Alexia" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 November 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 November 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 November 2022
