El Club de los Graves 2023, season 1

Season premiere 22 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"El Club de los Graves" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Клуб низких тонов» в испанской музыкальной школе всем правит не талант, а коммерция. Директор Эдуардо Крамер стравливает студентов друг с другом, выделяя тех, кто, по его мнению, может стать популярным, и унижая тех, чье творчество не соответствует запросам массовой аудитории. Однако талантливый музыкальный педагог Амаранто Молина верит в то, что истинный талант куда важнее денег. Он читает лекции тем ученикам, которых не отобрали для создания модных поп-групп. Задача этого дерзкого и эксцентричного учителя – раскрыть особенности каждого музыканта, а не выровнять всех под одну гребенку.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

El Club de los Graves List of episodes

Season 1
Selección natural
Season 1 Episode 1
22 February 2023
Rompiendo muros
Season 1 Episode 2
22 February 2023
El piano de la selva
Season 1 Episode 3
22 February 2023
El jardín secreto
Season 1 Episode 4
22 February 2023
Pulso
Season 1 Episode 5
22 February 2023
La música sube
Season 1 Episode 6
22 February 2023
De tal palo…
Season 1 Episode 7
22 February 2023
Lo que no se ve
Season 1 Episode 8
22 February 2023
Solo una ilusión
Season 1 Episode 9
22 February 2023
Sin disfraz
Season 1 Episode 10
22 February 2023
