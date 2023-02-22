В 1 сезоне сериала «Клуб низких тонов» в испанской музыкальной школе всем правит не талант, а коммерция. Директор Эдуардо Крамер стравливает студентов друг с другом, выделяя тех, кто, по его мнению, может стать популярным, и унижая тех, чье творчество не соответствует запросам массовой аудитории. Однако талантливый музыкальный педагог Амаранто Молина верит в то, что истинный талант куда важнее денег. Он читает лекции тем ученикам, которых не отобрали для создания модных поп-групп. Задача этого дерзкого и эксцентричного учителя – раскрыть особенности каждого музыканта, а не выровнять всех под одну гребенку.