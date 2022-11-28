Menu
Season premiere 28 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 42 minutes
Во 2 сезоне сериала «Перл из Уитстейбла» знаменитый в своем маленьком прибрежном городке шеф-повар Перл Нолан решает по-новому расставить жизненные приоритеты. Призвание детектива оказывается для женщины важнее кухни, и она принимает непростое решение закрыть ресторан. Теперь она работает в местном полицейском участке, честно заслужив должность штатного следователя. С момента ее первого расследования проходит полгода, и Перл уже не та неуверенная в своих силах «самозванка». Теперь ее профессионализм признает даже строптивый шериф. Однако у героини появляется и «поклонник» среди преступного мира.

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Babylon
Season 2 Episode 1
28 November 2022
Night Terrors
Season 2 Episode 2
28 November 2022
The Offer
Season 2 Episode 3
5 December 2022
The Gumshoe and the Femme Fatale
Season 2 Episode 4
5 December 2022
Hidden Treasures
Season 2 Episode 5
12 December 2022
To Those We Love
Season 2 Episode 6
12 December 2022
