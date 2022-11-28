Во 2 сезоне сериала «Перл из Уитстейбла» знаменитый в своем маленьком прибрежном городке шеф-повар Перл Нолан решает по-новому расставить жизненные приоритеты. Призвание детектива оказывается для женщины важнее кухни, и она принимает непростое решение закрыть ресторан. Теперь она работает в местном полицейском участке, честно заслужив должность штатного следователя. С момента ее первого расследования проходит полгода, и Перл уже не та неуверенная в своих силах «самозванка». Теперь ее профессионализм признает даже строптивый шериф. Однако у героини появляется и «поклонник» среди преступного мира.