В 1 сезоне сериала «Перл из Уитстейбла» обычная домохозяйка по имени Перл всю жизнь занимается самыми привычными женскими делами. Она содержит дом в чистоте и уюте, в одиночку растит сына, из последних сил управляет собственным семейным ресторанчиком на берегу моря, который и приносит ей основной доход. В кулинарных талантах Перл никто не сомневается, однако у самой женщины есть совсем другая мечта. Она буквально спит и видит различные расследования, тайны и загадки. Едва ее сын становится взрослым, она открывает детективное агентство. Клиентов женщина принимает прямо в зале ресторана, а местный шериф втыкает ей палки в колеса.