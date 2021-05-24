Menu
Season premiere 24 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 42 minutes
В 1 сезоне сериала «Перл из Уитстейбла» обычная домохозяйка по имени Перл всю жизнь занимается самыми привычными женскими делами. Она содержит дом в чистоте и уюте, в одиночку растит сына, из последних сил управляет собственным семейным ресторанчиком на берегу моря, который и приносит ей основной доход. В кулинарных талантах Перл никто не сомневается, однако у самой женщины есть совсем другая мечта. Она буквально спит и видит различные расследования, тайны и загадки. Едва ее сын становится взрослым, она открывает детективное агентство. Клиентов женщина принимает прямо в зале ресторана, а местный шериф втыкает ей палки в колеса.

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

The Free Waters
Season 1 Episode 1
24 May 2021
Random Acts
Season 1 Episode 2
24 May 2021
Civil War
Season 1 Episode 3
31 May 2021
Disappearance at Oare
Season 1 Episode 4
7 June 2021
A Cup O' Kindness
Season 1 Episode 5
14 June 2021
The Man on the Blue Plaque
Season 1 Episode 6
21 June 2021
