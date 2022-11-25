В 1 сезоне сериала «Полиция: Штат Бихар» в индийском городе Патна появляется жестокий маньяк. Он расправляется со своими жертвами, будто нарочно оставляя полицейским зацепки – как приглашение в свою опасную игру. На месте одного из преступлений оказывается молодой следователь, который отличается своей неподкупностью и честностью. Мужчина поклялся защитить от зла если не весь мир, то хотя бы свой участок. Конечно же, он воспринимает наглость убийцы как вызов и отправляется по следу. Но дело оказывается сложнее, чем герой мог вообразить. Ему предстоит столкнуться со смертельной опасностью и испытать свои принципы на прочность.