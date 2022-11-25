Menu
Khakee: The Bihar Chapter 2022, season 1

Khakee: The Bihar Chapter 12+
Title Сезон 1
Season premiere 25 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 6 hours 39 minutes
"Khakee: The Bihar Chapter" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Полиция: Штат Бихар» в индийском городе Патна появляется жестокий маньяк. Он расправляется со своими жертвами, будто нарочно оставляя полицейским зацепки – как приглашение в свою опасную игру. На месте одного из преступлений оказывается молодой следователь, который отличается своей неподкупностью и честностью. Мужчина поклялся защитить от зла если не весь мир, то хотя бы свой участок. Конечно же, он воспринимает наглость убийцы как вызов и отправляется по следу. Но дело оказывается сложнее, чем герой мог вообразить. Ему предстоит столкнуться со смертельной опасностью и испытать свои принципы на прочность.

Series rating

8.1
Rate 11 votes
8.1 IMDb

Khakee: The Bihar Chapter List of episodes

TV series release schedule
Season 1
PATRA PARICHAY !
Season 1 Episode 1
25 November 2022
CHANDANWA KA JANM !
Season 1 Episode 2
25 November 2022
AMIT KAUN ???
Season 1 Episode 3
25 November 2022
MOOH DIKHAI !!!
Season 1 Episode 4
25 November 2022
MEETA JI KI LOVE STORY !!!
Season 1 Episode 5
25 November 2022
MEETA JI KI LOVE STORY PART 2
Season 1 Episode 6
25 November 2022
PHACE TO PHACE !
Season 1 Episode 7
25 November 2022
