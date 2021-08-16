Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Agatha Christie's Hjerson 2021, season 1

Agatha Christie's Hjerson season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Agatha Christie's Hjerson Seasons Season 1
Agatha Christie's Hjerson 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Agatha Christie's Hjerson" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Свен Гьерсон Агаты Кристи» в центре событий оказывается бывший следователь по уголовным делам Свен Гьерсон, который принимал участие в раскрытии самых запутанных криминальных происшествий в Швеции разных времен. Вот уже несколько лет он ушел в тень и теперь живет в уединенном загородном доме, коротая дни за прослушиванием виниловых пластинок и изучением свежих сплетен. Жизнь Гьерсона меняется, когда на его пути появляется предприимчивая женщина Клара Сандберг. Она является продюсером и готова на все, чтобы выдающийся детектив стал участником телевизионного реалити-шоу.

Series rating

6.2
Rate 11 votes
6.3 IMDb

Agatha Christie's Hjerson List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Avsnitt 1
Season 1 Episode 1
16 August 2021
Avsnitt 2
Season 1 Episode 2
16 August 2021
Avsnitt 3
Season 1 Episode 3
23 August 2021
Avsnitt 4
Season 1 Episode 4
23 August 2021
Avsnitt 5
Season 1 Episode 5
30 August 2021
Avsnitt 6
Season 1 Episode 6
30 August 2021
Avsnitt 7
Season 1 Episode 7
6 September 2021
Avsnitt 8
Season 1 Episode 8
6 September 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more