В 1 сезоне сериала «Свен Гьерсон Агаты Кристи» в центре событий оказывается бывший следователь по уголовным делам Свен Гьерсон, который принимал участие в раскрытии самых запутанных криминальных происшествий в Швеции разных времен. Вот уже несколько лет он ушел в тень и теперь живет в уединенном загородном доме, коротая дни за прослушиванием виниловых пластинок и изучением свежих сплетен. Жизнь Гьерсона меняется, когда на его пути появляется предприимчивая женщина Клара Сандберг. Она является продюсером и готова на все, чтобы выдающийся детектив стал участником телевизионного реалити-шоу.