Itou Junji maniakku 2023, season 1

Itou Junji maniakku season 1 poster
Itou Junji maniakku Seasons Season 1

Itou Junji maniakku 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Itou Junji maniakku" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки» в центре событий оказывается Томиэ — вечно юная девушка. Ее поклонники, охваченные ревностью, готовы убить ради возлюбленной. Из каждой части тела Томиэ появляется на свет новая Томиэ. Одна из важных тем, затронутых в истории про юную сердцеедку, — призрачная грань между любовью и ненавистью. Страсть мужчин разного возраста к божественной красоты девушке нередко находит свое воплощение в жестокости. Один из героев признается, что испытывал желание убить и саму Томиэ. Однако девушку нельзя убить, после смерти она воскресает. При попытке расчленить тело каждый фрагмент превращается в новую Томиэ.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.1 IMDb
Write review
Itou Junji maniakku List of episodes
Season 1
The Strange Hikizuri Siblings: The Seance
Season 1 Episode 1
19 January 2023
The Story of the Mysterious Tunnel/Ice Cream Truck
Season 1 Episode 2
19 January 2023
The Hanging Balloons
Season 1 Episode 3
19 January 2023
The Room with Four Walls/Where the Sandman Lives
Season 1 Episode 4
19 January 2023
Intruder/The Long Hair in the Attic
Season 1 Episode 5
19 January 2023
Mold/Library Vision
Season 1 Episode 6
19 January 2023
Tomb Town
Season 1 Episode 7
19 January 2023
Layers of Fear/The Thing that Drifted Ashore
Season 1 Episode 8
19 January 2023
Tomie: Photo
Season 1 Episode 9
19 January 2023
Unendurable Labyrinth/Bullied
Season 1 Episode 10
19 January 2023
The Back Alley/Headless Statue
Season 1 Episode 11
19 January 2023
Whispering Woman / Soichi`s Beloved Pet
Season 1 Episode 12
19 January 2023
TV series release schedule
