В 1 сезоне сериала «Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки» в центре событий оказывается Томиэ — вечно юная девушка. Ее поклонники, охваченные ревностью, готовы убить ради возлюбленной. Из каждой части тела Томиэ появляется на свет новая Томиэ. Одна из важных тем, затронутых в истории про юную сердцеедку, — призрачная грань между любовью и ненавистью. Страсть мужчин разного возраста к божественной красоты девушке нередко находит свое воплощение в жестокости. Один из героев признается, что испытывал желание убить и саму Томиэ. Однако девушку нельзя убить, после смерти она воскресает. При попытке расчленить тело каждый фрагмент превращается в новую Томиэ.