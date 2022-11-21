В 1 сезоне сериала «Между светом и тенью» Надя является ведущим специалистом в строительной компании своего возлюбленного Вити Катаева. Благодаря ей фирма одержала победу в тендере на строительство торгового комплекса. В жизни Нади все складывается хорошо — она собирается замуж за своего начальника. Прораб на стройке Антон сомневается относительно стеклянных стен, считая, что это не самая лучшая идея, но Надя не хочет отступать. Девушка заявляет, что является профессионалом и не нуждается ни в чьих советах. Надя даже не догадывается, что в скором времени ее жизнь резко изменится.