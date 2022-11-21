Menu
Mezhdu svetom i tenyu season 1 poster
Между светом и тенью 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Между светом и тенью» Надя является ведущим специалистом в строительной компании своего возлюбленного Вити Катаева. Благодаря ей фирма одержала победу в тендере на строительство торгового комплекса. В жизни Нади все складывается хорошо — она собирается замуж за своего начальника. Прораб на стройке Антон сомневается относительно стеклянных стен, считая, что это не самая лучшая идея, но Надя не хочет отступать. Девушка заявляет, что является профессионалом и не нуждается ни в чьих советах. Надя даже не догадывается, что в скором времени ее жизнь резко изменится.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 November 2022
