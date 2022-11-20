В 1 сезоне сериала «Варяг» главный герой, опытный и решительный оперативник спецслужб, привык работать самостоятельно под прикрытием. После последнего дела, во время которого Варяг пережил беспощадные пытки, у него начались приступы. Но, несмотря на это, начальство отправляет героя на очередную операцию, предоставив неограниченные возможности. Варяг принимается за дело государственной важности, во время которого ему придется действовать безукоризненно. Любая ошибка равносильна смерти. Цель Варяга — проникнуть в синдикат и сломать окутавшего своими щупальцами «спрута», как говорится, изнутри.