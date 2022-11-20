Menu
Varyag 2022 - 2023, season 1

Varyag season 1 poster
Варяг 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 0 minute
"Varyag" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Варяг» главный герой, опытный и решительный оперативник спецслужб, привык работать самостоятельно под прикрытием. После последнего дела, во время которого Варяг пережил беспощадные пытки, у него начались приступы. Но, несмотря на это, начальство отправляет героя на очередную операцию, предоставив неограниченные возможности. Варяг принимается за дело государственной важности, во время которого ему придется действовать безукоризненно. Любая ошибка равносильна смерти. Цель Варяга — проникнуть в синдикат и сломать окутавшего своими щупальцами «спрута», как говорится, изнутри.

Series rating

7.3
Rate 14 votes
7.1 IMDb

Varyag List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 December 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 December 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 December 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 January 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
8 January 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
15 January 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
22 January 2023
