В 1 сезоне сериала Silk юная американская девушка с восточными корнями по имени Синди Мун учится в обычной старшей школе. Вот только ее одноклассник – не кто иной, как легендарный Человек-паук Питер Паркер. Мало кто знает о тайне супергероя-подростка, но Синди приходится погрузиться в его мир… ведь ее саму, как когда-то и этого парня, кусает радиоактивный паук! Мун не сразу понимает, какие перемены произошли в ее жизни. Но когда она начинает бегать со скоростью гепарда и выпускать из пальцев шелковые нити, она неизбежно привлекает к себе лишнее внимание. Теперь она – настоящая супергероиня Шелк.