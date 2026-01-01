Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Silk , season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Silk Seasons Season 1
Silk
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Silk" season 1 description

В 1 сезоне сериала Silk юная американская девушка с восточными корнями по имени Синди Мун учится в обычной старшей школе. Вот только ее одноклассник – не кто иной, как легендарный Человек-паук Питер Паркер. Мало кто знает о тайне супергероя-подростка, но Синди приходится погрузиться в его мир… ведь ее саму, как когда-то и этого парня, кусает радиоактивный паук! Мун не сразу понимает, какие перемены произошли в ее жизни. Но когда она начинает бегать со скоростью гепарда и выпускать из пальцев шелковые нити, она неизбежно привлекает к себе лишнее внимание. Теперь она – настоящая супергероиня Шелк.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Silk List of episodes

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more