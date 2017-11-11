В 1-м сезоне сериала «Запах денег» в центре событий оказывается молодой юрист Кан Пиль. Он работает в стремительно растущей корпорации «Чон А Трэйдинг», где часто сталкивается с трудностями, которые можно решить только с помощью профессиональной консультации адвоката. Кан работает на совесть, нередко провоцируя зависть со стороны коллег. Когда-то у героя была абсолютно иная жизнь. Он рос без родителей и не представлял, как сложится его судьба. Все изменилось после знакомства Кана с Чан Бу, внуком могущественного человека, который руководит фирмой, где теперь работает главный герой. Молодые люди быстро нашли общий язык.