Don-kkot season 1 watch online

Don-kkot season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Don-kkot Seasons Season 1
Don-kkot 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 24
Runtime 26 hours 0 minute
"Don-kkot" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Запах денег» в центре событий оказывается молодой юрист Кан Пиль. Он работает в стремительно растущей корпорации «Чон А Трэйдинг», где часто сталкивается с трудностями, которые можно решить только с помощью профессиональной консультации адвоката. Кан работает на совесть, нередко провоцируя зависть со стороны коллег. Когда-то у героя была абсолютно иная жизнь. Он рос без родителей и не представлял, как сложится его судьба. Все изменилось после знакомства Кана с Чан Бу, внуком могущественного человека, который руководит фирмой, где теперь работает главный герой. Молодые люди быстро нашли общий язык.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.6 IMDb

"Don-kkot" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 November 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 November 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 November 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 November 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
25 November 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
25 November 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
2 December 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
2 December 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 December 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 December 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 December 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
16 December 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
23 December 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
23 December 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
6 January 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
6 January 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
13 January 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
13 January 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
20 January 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
20 January 2018
Episode 21
Season 1 Episode 21
27 January 2018
Episode 22
Season 1 Episode 22
27 January 2018
Episode 23
Season 1 Episode 23
3 February 2018
Episode 24
Season 1 Episode 24
3 February 2018
TV series release schedule
