Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Widaehan Show season 1 watch online

Widaehan Show season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Widaehan Show Seasons Season 1
Widaehan Show 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 24 hours 0 minute
"Widaehan Show" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Великолепное шоу» бывший депутат Ви Дэ-хан собирается в очередной раз принять участие в выборах. В то время, когда герою нужно заниматься предвыборной кампанией, он узнает, что у него есть восемнадцатилетняя дочь. Ви Дэ-хан знакомится с девушкой и узнает, что ее мать умерла, попав в автомобильную аварию со смертельным исходом. Отныне незадачливому политику предстоит взять на себя заботу о ней, двух ее младших братьях и сестричке. Политик собирается использовать новую семью в личных целях и устроить настоящее шоу, сделав ставку на образ примерного отца и семьянина.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7 IMDb

"Widaehan Show" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 August 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 August 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 September 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 September 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 September 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 September 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
16 September 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
17 September 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
23 September 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 September 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
30 September 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
1 October 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
7 October 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 October 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
14 October 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
15 October 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more