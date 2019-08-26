В 1 сезоне сериала «Великолепное шоу» бывший депутат Ви Дэ-хан собирается в очередной раз принять участие в выборах. В то время, когда герою нужно заниматься предвыборной кампанией, он узнает, что у него есть восемнадцатилетняя дочь. Ви Дэ-хан знакомится с девушкой и узнает, что ее мать умерла, попав в автомобильную аварию со смертельным исходом. Отныне незадачливому политику предстоит взять на себя заботу о ней, двух ее младших братьях и сестричке. Политик собирается использовать новую семью в личных целях и устроить настоящее шоу, сделав ставку на образ примерного отца и семьянина.