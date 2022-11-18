В 1 сезоне сериала «Слабый герой» в мире люди часто сталкиваются с жестокостью и сами порой ведут себя как дикие животные. К сожалению, многим приходится столкнуться с этой неприглядной истинной в раннем возрасте. Школьник Ён Си Ын всегда производил впечатление обычного ботаника. Он всегда превосходно учился, но высокими оценками редко можно заслужить авторитет и уважение среди сверстников. Будучи физически слабым, прилежным и покладистым, Ён Си Ын нередко подвергался насилию со стороны других учеников. Однако именно умственные способности и стали главным оружием юноши против беспредела в стенах школы и за ее пределами.