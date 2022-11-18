Menu
Yakhanyoungwoong season 1 watch online

Yakhanyoungwoong season 1 poster
Yakhanyoungwoong 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Yakhanyoungwoong" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Слабый герой» в мире люди часто сталкиваются с жестокостью и сами порой ведут себя как дикие животные. К сожалению, многим приходится столкнуться с этой неприглядной истинной в раннем возрасте. Школьник Ён Си Ын всегда производил впечатление обычного ботаника. Он всегда превосходно учился, но высокими оценками редко можно заслужить авторитет и уважение среди сверстников. Будучи физически слабым, прилежным и покладистым, Ён Си Ын нередко подвергался насилию со стороны других учеников. Однако именно умственные способности и стали главным оружием юноши против беспредела в стенах школы и за ее пределами.

Series rating

8.8
Rate 16 votes
8.4 IMDb
"Yakhanyoungwoong" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 November 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 November 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 November 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 November 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 November 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 November 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 November 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 November 2022
