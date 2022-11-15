Menu
#Neprovinciya season 1 watch online

#Neprovinciya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows #Neprovinciya Seasons Season 1

#Непровинция 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 25
Runtime 11 hours 40 minutes
"#Neprovinciya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «#Непровинция» популярный современный писатель и ведущий Александр Цыпкин познакомился с россиянами, которые живут счастливой и насыщенной событиями жизнью далеко за пределами шумной столицы. Он отправился в 25 городов страны, где побеседовал с людьми разных возрастов, профессий и хобби. Их истории создают общий портрет настоящей России, которую нельзя определить исключительно столичной жизнью. Ведущий поставил перед собой задачу развеять мифы о российской провинции и понять, каким образом сформировались те или представления о маленьких городах и селах.

"#Neprovinciya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 November 2022
Сезон 5
Season 1 Episode 5
15 November 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
24 January 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 January 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 January 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
24 January 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
24 January 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
16 May 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
16 May 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
16 May 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
16 May 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
16 May 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
21 July 2023
Серия 17
Season 1 Episode 17
21 July 2023
Серия 18
Season 1 Episode 18
21 July 2023
Серия 19
Season 1 Episode 19
21 July 2023
Серия 20
Season 1 Episode 20
21 July 2023
Серия 21
Season 1 Episode 21
20 October 2023
Серия 22
Season 1 Episode 22
20 October 2023
Серия 23
Season 1 Episode 23
20 October 2023
Серия 24
Season 1 Episode 24
20 October 2023
Серия 25
Season 1 Episode 25
20 October 2023
