В 1 сезоне сериала «#Непровинция» популярный современный писатель и ведущий Александр Цыпкин познакомился с россиянами, которые живут счастливой и насыщенной событиями жизнью далеко за пределами шумной столицы. Он отправился в 25 городов страны, где побеседовал с людьми разных возрастов, профессий и хобби. Их истории создают общий портрет настоящей России, которую нельзя определить исключительно столичной жизнью. Ведущий поставил перед собой задачу развеять мифы о российской провинции и понять, каким образом сформировались те или представления о маленьких городах и селах.