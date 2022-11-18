Menu
Somebody 2022, season 1

Somebody 18+
Season premiere 18 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Somebody" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Somebody. Найти кого-то» главная героиня разработала мобильное приложение «Кто-то» для знакомств в Интернете. Оно быстро распространилось среди пользователей, желающих найти вторую половину. Ситуация изменилась после известия об убийстве. Выяснилось, что преступление неким образом связано с данным приложением. Так молодая программистка, разработавшая данный ресурс, и ее друзья оказались в эпицентре расследования. Кроме того, в деле замешан еще один загадочный человек, которому явно есть что скрывать. Главным героям предстоит разобраться в том, что произошло на самом деле.

Series rating

6.0
Rate 12 votes
6.1 IMDb

"Somebody" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
18 November 2022
Episode 2
18 November 2022
Episode 3
18 November 2022
Episode 4
18 November 2022
Episode 5
18 November 2022
Episode 6
18 November 2022
Episode 7
18 November 2022
Episode 8
18 November 2022
TV series release schedule
