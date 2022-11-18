В 1 сезоне сериала «Somebody. Найти кого-то» главная героиня разработала мобильное приложение «Кто-то» для знакомств в Интернете. Оно быстро распространилось среди пользователей, желающих найти вторую половину. Ситуация изменилась после известия об убийстве. Выяснилось, что преступление неким образом связано с данным приложением. Так молодая программистка, разработавшая данный ресурс, и ее друзья оказались в эпицентре расследования. Кроме того, в деле замешан еще один загадочный человек, которому явно есть что скрывать. Главным героям предстоит разобраться в том, что произошло на самом деле.