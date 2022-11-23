В 1 сезоне сериала «Кровь, секс и короли» в центре событий оказываются знаковые монаршие особы в истории Великобритании. Их жизнь полна тайн и интриг. Основное внимание уделяется скандальной биографии Анны Болейн и Генриха VIII. В шестнадцатом столетии Анна Болейн стала королевой Англии. Это произошло в 1533 году. Она правила до 1536 года, столкнувшись со многими политическими проблемами при дворе. Ее влияние на мировоззрение Генриха VIII стало объектом исследования для многих историков. За свой недолгий срок правления Анна также нажила врагов, поскольку от нее ждали наследника мужского пола.