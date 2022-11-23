Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Blood, Sex & Royalty 2022, season 1

Blood, Sex & Royalty season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Blood, Sex & Royalty Seasons Season 1
Blood, Sex & Royalty 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 15 minutes
"Blood, Sex & Royalty" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кровь, секс и короли» в центре событий оказываются знаковые монаршие особы в истории Великобритании. Их жизнь полна тайн и интриг. Основное внимание уделяется скандальной биографии Анны Болейн и Генриха VIII. В шестнадцатом столетии Анна Болейн стала королевой Англии. Это произошло в 1533 году. Она правила до 1536 года, столкнувшись со многими политическими проблемами при дворе. Ее влияние на мировоззрение Генриха VIII стало объектом исследования для многих историков. За свой недолгий срок правления Анна также нажила врагов, поскольку от нее ждали наследника мужского пола.

Series rating

5.6
Rate 17 votes
5.9 IMDb

Blood, Sex & Royalty List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Boleyns For The
Season 1 Episode 1
23 November 2022
Never Let Them See You Cry
Season 1 Episode 2
23 November 2022
Somebody Wants Me Dead
Season 1 Episode 3
23 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more