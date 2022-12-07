В 1 сезоне сериала «Ненавижу Рождество» действие происходит накануне рождественских праздников. До главной ночи в году осталось всего 24 часа, и у главной героини, одинокой медсестры, в связи с этим возникли серьезные неприятности. Все дело в том, что она сообщила своим родственникам о воображаемом молодом человеке, с которым она встречается. Согласно легенде, бойфренд должен провести рождественскую ночь вместе с ней. Проблема заключается в том, что у девушки совершенно нет никого на примете. Теперь ей предстоит всего за сутки найти «возлюбленного», которого можно будет предъявить своей семье.