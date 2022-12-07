Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Odio Il Natale 2022, season 1

Odio Il Natale season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Odio Il Natale Seasons Season 1
Odio Il Natale 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Odio Il Natale" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ненавижу Рождество» действие происходит накануне рождественских праздников. До главной ночи в году осталось всего 24 часа, и у главной героини, одинокой медсестры, в связи с этим возникли серьезные неприятности. Все дело в том, что она сообщила своим родственникам о воображаемом молодом человеке, с которым она встречается. Согласно легенде, бойфренд должен провести рождественскую ночь вместе с ней. Проблема заключается в том, что у девушки совершенно нет никого на примете. Теперь ей предстоит всего за сутки найти «возлюбленного», которого можно будет предъявить своей семье.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
6.6 IMDb

Odio Il Natale List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Big Christmas Lie
Season 1 Episode 1
7 December 2022
Bicycles
Season 1 Episode 2
7 December 2022
You're Special
Season 1 Episode 3
7 December 2022
Perspectives
Season 1 Episode 4
7 December 2022
The Party's Over
Season 1 Episode 5
7 December 2022
Like a Nativity Scene
Season 1 Episode 6
7 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more