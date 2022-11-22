Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Our Universe 2022, season 1

Our Universe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Our Universe Seasons Season 1
Our Universe
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Our Universe" season 1 description

В 1 сезоне сериала «История Вселенной» оскароносный Морган Фримен расскажет историю, которая длится уже 13,8 миллиарда лет. Документальный проект сочетает в себе великолепные кадры дикой природы, космические спецэффекты и множество полезных фактов о связях, которые управляют дикой природой. Авторы проекта используют инновационную анимацию, чтобы воссоздать явления, которые способствовали развитию Солнечной системы. Тем временем современные камеры и технологии компьютерной графики помогут зрителям поближе рассмотреть самых редких и удивительных животных на планете Земля.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb

Our Universe List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 November 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 November 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 November 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 November 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 November 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more