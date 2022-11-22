В 1 сезоне сериала «История Вселенной» оскароносный Морган Фримен расскажет историю, которая длится уже 13,8 миллиарда лет. Документальный проект сочетает в себе великолепные кадры дикой природы, космические спецэффекты и множество полезных фактов о связях, которые управляют дикой природой. Авторы проекта используют инновационную анимацию, чтобы воссоздать явления, которые способствовали развитию Солнечной системы. Тем временем современные камеры и технологии компьютерной графики помогут зрителям поближе рассмотреть самых редких и удивительных животных на планете Земля.