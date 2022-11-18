Menu
Naydi menya, schaste season 1 watch online

Naydi menya, schaste season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Naydi menya, schaste Seasons Season 1
Найди меня, счастье 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Naydi menya, schaste" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Найди меня, счастье» в центре событий оказывается одинокая женщина по имени Евгения. Она всеми силами хочет помочь своей матери, попавшей в неприятную историю. Мошенники обвели ее вокруг пальца и почти лишили дома, за который теперь полагается заплатить солидные «откупные». Таких средств у Жени нет, однако по счастливой случайности она встречает на своем пути состоятельного предпринимателя Ивана. Он готов оказать девушке содействие при условии, что она фиктивно выйдет за него замуж. Таким образом, мужчина избежит посягательств со стороны своей бывшей супруги.

"Naydi menya, schaste" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 November 2022
