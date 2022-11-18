В 1 сезоне сериала «Найди меня, счастье» в центре событий оказывается одинокая женщина по имени Евгения. Она всеми силами хочет помочь своей матери, попавшей в неприятную историю. Мошенники обвели ее вокруг пальца и почти лишили дома, за который теперь полагается заплатить солидные «откупные». Таких средств у Жени нет, однако по счастливой случайности она встречает на своем пути состоятельного предпринимателя Ивана. Он готов оказать девушке содействие при условии, что она фиктивно выйдет за него замуж. Таким образом, мужчина избежит посягательств со стороны своей бывшей супруги.