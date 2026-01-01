В 1 сезоне сериала «Доброй ночи и удачи» события разворачиваются в Соединенных Штатах в 50-е годы. Это период расцвета телевидения. Большой популярностью пользуется шоу радио- и телеведущего Эдварда Марроу. На него работает молодой оператор Сай Стейнгартнер, который восхищается тележурналистом и сам мечтает продвинуться по карьерной лестнице. Эта возможность предоставляется ему очень скоро. На фоне холодной войны между Штатами и Советским Союзом руководство канала хочет навязать передаче антикоммунистическую политику. Марроу намерен бросить вызов начальству. Саю предстоит сделать непростой выбор.