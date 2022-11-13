В 1 сезоне сериала «Кочевница» Вика Беляева работает в полиции. В отличие от остальных коллег, она так и не обзавелась семьей, поэтому начальство чаще других отправляет ее в командировки. Вот и теперь Вика отправляется в Ярославль, где произошло скандальное убийство сотрудника правоохранительных органов. Беляевой нужно раскрыть дело, а также избежать шумихи. В подмосковном городе она сразу же сталкивается со своим бывшим возлюбленным, Сережей Лимановым. Он занят поисками своей внезапно пропавшей супруги-актрисы — той самой особы, из-за которой они с Беляевой разорвали отношения.