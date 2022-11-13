Menu
Kochevnica season 1 watch online

Kochevnica season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kochevnica Seasons Season 1
Кочевница 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Kochevnica" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кочевница» Вика Беляева работает в полиции. В отличие от остальных коллег, она так и не обзавелась семьей, поэтому начальство чаще других отправляет ее в командировки. Вот и теперь Вика отправляется в Ярославль, где произошло скандальное убийство сотрудника правоохранительных органов. Беляевой нужно раскрыть дело, а также избежать шумихи. В подмосковном городе она сразу же сталкивается со своим бывшим возлюбленным, Сережей Лимановым. Он занят поисками своей внезапно пропавшей супруги-актрисы — той самой особы, из-за которой они с Беляевой разорвали отношения.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7 IMDb

"Kochevnica" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 November 2022
Серия 3
Season 3 Episode 3
13 November 2022
