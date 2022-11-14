В 1 сезоне сериала «По ту сторону солнца» в центре событий оказываются «умницы-красавицы» Аня и Катерина. Девушки дружили с юных лет и вместе росли в маленьком провинциальном городке на побережье. Правда, Катя на малой родине не задержалась — она удачно вышла замуж и уехала в столицу. А вот Катя, пережив трагедию в семье и предательство любимого человека, осталась там и ушла в работу. По прошествии двух лет Катя пригласила Аню в Москву. В родном городке девушку ничего не держит – мать ушла из жизни, отец вступил в новый брак, а приятель Игорь, которого она полюбила, внезапно исчез. Переехав в Москву, Аня угодила в логово интриг и опасностей...