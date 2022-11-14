Menu
Po tu storonu solnca 2022, season 1

Po tu storonu solnca season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Po tu storonu solnca Seasons Season 1

По ту сторону солнца 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Po tu storonu solnca" season 1 description

В 1 сезоне сериала «По ту сторону солнца» в центре событий оказываются «умницы-красавицы» Аня и Катерина. Девушки дружили с юных лет и вместе росли в маленьком провинциальном городке на побережье. Правда, Катя на малой родине не задержалась — она удачно вышла замуж и уехала в столицу. А вот Катя, пережив трагедию в семье и предательство любимого человека, осталась там и ушла в работу. По прошествии двух лет Катя пригласила Аню в Москву. В родном городке девушку ничего не держит – мать ушла из жизни, отец вступил в новый брак, а приятель Игорь, которого она полюбила, внезапно исчез. Переехав в Москву, Аня угодила в логово интриг и опасностей...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Po tu storonu solnca" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 November 2022
TV series release schedule
