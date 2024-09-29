Во 2-м сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжается история о том, как главный герой по имени Дэрил проснулся и обнаружил, что находится где-то на европейском континенте. Он прошел множество испытаний для того, чтобы понять, как он оказался в этом месте, что привело его туда и каким образом теперь он попадет в родные края. Дэрил Диксон добровольно оказался вербовщиком Содружества, крупнейшей общины выживших в Америке. Его задача — найти желающих примкнуть к содружеству уцелевших и выявлять, годятся ли они для этого. Одновременно герой хочет найти исчезнувших Рика Граймса и Мишонн.