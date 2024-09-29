Menu
The Walking Dead: Daryl Dixon season 2

The Walking Dead: Daryl Dixon season 2 poster
The Walking Dead: Daryl Dixon
Original title Season 2. The Book of Carol
Title Сезон 2
Season premiere 29 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 8 hours 48 minutes
"The Walking Dead: Daryl Dixon" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжается история о том, как главный герой по имени Дэрил проснулся и обнаружил, что находится где-то на европейском континенте. Он прошел множество испытаний для того, чтобы понять, как он оказался в этом месте, что привело его туда и каким образом теперь он попадет в родные края. Дэрил Диксон добровольно оказался вербовщиком Содружества, крупнейшей общины выживших в Америке. Его задача — найти желающих примкнуть к содружеству уцелевших и выявлять, годятся ли они для этого. Одновременно герой хочет найти исчезнувших Рика Граймса и Мишонн.

"The Walking Dead: Daryl Dixon" season 2 list of episodes. TV series release schedule
La Gentillesse Des Étrangers
Season 2 Episode 1
29 September 2024
Moulin Rouge
Season 2 Episode 2
6 October 2024
The Invisible
Season 2 Episode 3
13 October 2024
La Paradis Pour Toi
Season 2 Episode 4
20 October 2024
Vouloir, C'est Pouvoir
Season 2 Episode 5
27 October 2024
Au Revoir Les Enfants
Season 2 Episode 6
3 November 2024
