В 1 сезоне сериала «Дэрил Диксон» Дэрил очнется в Европе, не имея представления о том, каким образом он там оказался. Ему придется привыкать находиться рядом с людьми, с которыми может быть не очень уж комфортно. Нелюдимый Дэрил, который оказался вдали от близких, будет искать общий язык с незнакомцами, которые сумели выжить по ту сторону Атлантики. Вместе с представителем религиозного культа Изабель и амбициозным британским торговцем Куинном герой будет искать себя и бороться за выживание в постапокалиптической Франции. Обладая колоссальным опытом в этом вопросе, Дэрил может приспособиться к любым обстоятельствам.