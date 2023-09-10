Menu
The Walking Dead: Daryl Dixon season 1 watch online

The Walking Dead: Daryl Dixon season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Walking Dead: Daryl Dixon Seasons Season 1
The Walking Dead: Daryl Dixon
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 8 hours 48 minutes
"The Walking Dead: Daryl Dixon" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дэрил Диксон» Дэрил очнется в Европе, не имея представления о том, каким образом он там оказался. Ему придется привыкать находиться рядом с людьми, с которыми может быть не очень уж комфортно. Нелюдимый Дэрил, который оказался вдали от близких, будет искать общий язык с незнакомцами, которые сумели выжить по ту сторону Атлантики. Вместе с представителем религиозного культа Изабель и амбициозным британским торговцем Куинном герой будет искать себя и бороться за выживание в постапокалиптической Франции. Обладая колоссальным опытом в этом вопросе, Дэрил может приспособиться к любым обстоятельствам.

Series rating

8.0
Rate 17 votes
7.5 IMDb

"The Walking Dead: Daryl Dixon" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
L'âme Perdue
Season 1 Episode 1
10 September 2023
Alouette
Season 1 Episode 2
17 September 2023
Paris Sera Toujours Paris
Season 1 Episode 3
24 September 2023
La Dame de Fer
Season 1 Episode 4
1 October 2023
Deux Amours
Season 1 Episode 5
8 October 2023
Coming Home
Season 1 Episode 6
15 October 2023
