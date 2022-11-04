В 1 сезоне сериала «Конец любви» в центре событий оказывается Тамара — молодая женщина, которая родилась и выросла в ортодоксальной еврейской общине. Девушка, которой с раннего возраста прививали традиционные ценности патриархата, неожиданно узнала, что женщина может получить образование и состояться в жизни самостоятельно. Тогда героиня оставляет своего парня и выбирает свободу. Она хочет открыть для себя европейские ценности и жить другими идеалами — или, вернее, без них. Тамара выступает против романтической любви и моногамии, пытаясь отыскать свой собственный путь, в котором ее желания будут полностью реализованы.