El fin del amor 2022, season 1

El fin del amor season 1 poster
El fin del amor
Season premiere 4 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Конец любви» в центре событий оказывается Тамара — молодая женщина, которая родилась и выросла в ортодоксальной еврейской общине. Девушка, которой с раннего возраста прививали традиционные ценности патриархата, неожиданно узнала, что женщина может получить образование и состояться в жизни самостоятельно. Тогда героиня оставляет своего парня и выбирает свободу. Она хочет открыть для себя европейские ценности и жить другими идеалами — или, вернее, без них. Тамара выступает против романтической любви и моногамии, пытаясь отыскать свой собственный путь, в котором ее желания будут полностью реализованы.

0.0
Rate 0 vote
6 IMDb
Season 1
Season 2
La versión femenina de James Dean
Season 1 Episode 1
4 November 2022
Reconocimiento de campo
Season 1 Episode 2
4 November 2022
Demostrando lo improbable
Season 1 Episode 3
4 November 2022
Una desconocida llega a la ciudad
Season 1 Episode 4
4 November 2022
Exploradores del amor
Season 1 Episode 5
4 November 2022
El mercado del deseo
Season 1 Episode 6
4 November 2022
Que empiece otro
Season 1 Episode 7
4 November 2022
Tres hermanas
Season 1 Episode 8
4 November 2022
Voy a tener suerte
Season 1 Episode 9
4 November 2022
La vida es un plan B
Season 1 Episode 10
4 November 2022
