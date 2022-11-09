Menu
FIFA Uncovered 2022, season 1

Season premiere 9 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"FIFA Uncovered" season 1 description

В 1 сезоне сериала FIFA Uncovered на протяжении десятилетий ФИФА объединяла мир благодаря футболу. Но за этой спортивной игрой стоит множество хитроумных схем. Этот документальный сериал изучает наследие мировой организации, исследуя зрелищность, борьбу за власть и политику проведения чемпионата мира по футболу. Кончина бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера потрясла весь мир футбола и угрожала бросить тень на целостность этого вида спорта. Последствия чемпионата мира по футболу в Катаре привели к длительным запретам на участие в футболе как Блаттера, так и бывшего президента УЕФА Майкла Платини. 

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.4 IMDb

"FIFA Uncovered" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
9 November 2022
Episode 2
9 November 2022
Episode 3
9 November 2022
Episode 4
9 November 2022
