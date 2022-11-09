В 1 сезоне сериала FIFA Uncovered на протяжении десятилетий ФИФА объединяла мир благодаря футболу. Но за этой спортивной игрой стоит множество хитроумных схем. Этот документальный сериал изучает наследие мировой организации, исследуя зрелищность, борьбу за власть и политику проведения чемпионата мира по футболу. Кончина бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера потрясла весь мир футбола и угрожала бросить тень на целостность этого вида спорта. Последствия чемпионата мира по футболу в Катаре привели к длительным запретам на участие в футболе как Блаттера, так и бывшего президента УЕФА Майкла Платини.