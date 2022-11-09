Menu
Third Person Revenge 2022, season 1

Third Person Revenge season 1 poster
Third Person Revenge
Season premiere 9 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Месть от третьего лица» в центре событий оказывается старшеклассница по имени Ок Чан Ми, которая переводится в другую школу, чтобы отыскать человека, ответственного за гибель ее брата-близнеца. В другой школе девушка занималась стрелковым спортом и неплохо разбирается в оружии. В настоящее время она сконцентрирована только на том, чтобы узнать правду о смерти своего брата. В новой школе девушка знакомится с молодым человеком по имени Джи Су Хон. Это парень, который мстит за всех слабых ребят, которых обижают одноклассники. Девушка предлагает Джи Су Хону стать ее доверенным лицом для совершения мести.

0.0
7.6 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 November 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 November 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 November 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 November 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 November 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
23 November 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
30 November 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
30 November 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
7 December 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 December 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 December 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
14 December 2022
