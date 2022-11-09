В 1 сезоне сериала «Месть от третьего лица» в центре событий оказывается старшеклассница по имени Ок Чан Ми, которая переводится в другую школу, чтобы отыскать человека, ответственного за гибель ее брата-близнеца. В другой школе девушка занималась стрелковым спортом и неплохо разбирается в оружии. В настоящее время она сконцентрирована только на том, чтобы узнать правду о смерти своего брата. В новой школе девушка знакомится с молодым человеком по имени Джи Су Хон. Это парень, который мстит за всех слабых ребят, которых обижают одноклассники. Девушка предлагает Джи Су Хону стать ее доверенным лицом для совершения мести.