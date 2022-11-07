В 1 сезоне сериала «Звоните моему агенту» действие разворачивается в Method Entertainment, крупной управляющей компании, которая сотрудничает с известными людьми в Корее. Это история о сотрудниках компании, их профессиональной деятельности и личной жизни. Ма Тхэ О работает менеджером и занимает должность генерального директора в Method Entertainment. Он умен, привык мыслить стратегически и не против использовать различные уловки для достижения желаемого результата. Чхон Чжэ Ин работает в компании много лет. Имея перед собой цель, она добьется успеха, несмотря ни на какие преграды. У главных героев немало разногласий.