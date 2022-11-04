В 1 сезоне сериала «Плюшевые друзья» маленьких зрителей ожидают увлекательные приключения вместе со снежным человеком, единорогом, яком-ленивцем и лисой. Каждый из забавных персонажей обладает уникальным набором качеств, яркой харизмой и постоянно попадает в переделки. При этом герои стараются поддерживать друг друга в трудные минуты и решать конфликтные ситуации мирным способом. Они изучают мир чувств и эмоций, понемногу взрослеют и набираются опыта в разных сферах жизни. Вместе с ними юные зрители никогда не будут скучать, зато приобретут много новых полезных навыков на будущее.