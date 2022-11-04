Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Slumberkins 2022, season 1

Slumberkins season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Slumberkins Seasons Season 1

Slumberkins 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 5 hours 20 minutes
"Slumberkins" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Плюшевые друзья» маленьких зрителей ожидают увлекательные приключения вместе со снежным человеком, единорогом, яком-ленивцем и лисой. Каждый из забавных персонажей обладает уникальным набором качеств, яркой харизмой и постоянно попадает в переделки. При этом герои стараются поддерживать друг друга в трудные минуты и решать конфликтные ситуации мирным способом. Они изучают мир чувств и эмоций, понемногу взрослеют и набираются опыта в разных сферах жизни. Вместе с ними юные зрители никогда не будут скучать, зато приобретут много новых полезных навыков на будущее.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.6 IMDb
Write review
Slumberkins List of episodes TV series release schedule
Season 1
Yakthe Amazing Juggler / Keep On Running
Season 1 Episode 1
4 November 2022
Sunny Day Cupcakes / It's Great to Be a Bigfoot
Season 1 Episode 2
4 November 2022
Unicorn's Box of Big ideas / Bigfoot's Family Ukulele
Season 1 Episode 3
4 November 2022
Super Speedy Spin Core / Special Collection
Season 1 Episode 4
4 November 2022
When You Gotta Go / Let's Go Fix a Kite
Season 1 Episode 5
4 November 2022
When Things Change / Bigfoot's Fist Sleepover
Season 1 Episode 6
4 November 2022
Yak's Perfect Day / Imagine Myself to Sleep
Season 1 Episode 7
4 November 2022
Bug-a-Pest Hotel / The Grass is Greener at Bigfoot's
Season 1 Episode 8
4 November 2022
When You Gotta Go
Season 1 Episode 9
4 November 2022
Let's Go Fix a Kite
Season 1 Episode 10
4 November 2022
When Things Change
Season 1 Episode 11
4 November 2022
Bigfoot's First Sleepover
Season 1 Episode 12
4 November 2022
Yak's Perfect Day
Season 1 Episode 13
4 November 2022
Imagine Myself to Sleep
Season 1 Episode 14
4 November 2022
Bug-a-Pest Hotel
Season 1 Episode 15
4 November 2022
The Grass Is Greener at Bigfoot's
Season 1 Episode 16
4 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more