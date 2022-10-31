Menu
Room 207 2022, season 1

Room 207 season 1 poster
Room 207
Season premiere 31 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 0 minute
В 1 сезоне сериала «Комната 207» действие происходит в конце 60-х. В обычной, на первый взгляд, гостинице разворачиваются ужасающие события, связанные с комнатой номер 207. Многие жильцы погибли, а те, кто смог спастись, рассказывали об этом номере чудовищные вещи. В центре событий оказывается Джамаль Аль-Саваф, который не отнесся к предупреждениям всерьез. Не волнуясь о том, что скрывает в себе эта таинственная комната, он вошел в нее и начал открывать пугающие тайны, связанные с его собственным прошлым. Каждый раз герою приходится платить цену за открывшуюся правду. То, что случилось с Джамалем Аль-Савафом, произошло и с другими.

7.6
Rate 12 votes
7.8 IMDb

Season 1
A Lone Girl
Season 1 Episode 1
31 October 2022
Children's Play
Season 1 Episode 2
31 October 2022
Spouses
Season 1 Episode 3
7 November 2022
One Night
Season 1 Episode 4
7 November 2022
Reality TV
Season 1 Episode 5
14 November 2022
The Encounter
Season 1 Episode 6
21 November 2022
Night-time Experiment
Season 1 Episode 7
28 November 2022
Pattern number 4
Season 1 Episode 8
5 December 2022
This Is My Night
Season 1 Episode 9
12 December 2022
What Do You Think, Gamal?
Season 1 Episode 10
19 December 2022
