В 1 сезоне сериала «Обещание дьявола» в центре событий оказывается мужчина-египтянин и вдова американского происхождения, которых обманул дьявол. Герои решают объединиться, чтобы одержать победу над Иблисом в игре, которую он затеял. Ибрагим выиграл в тендере на дорогостоящий проект по реконструкции трущоб в Каире. В это же время он выясняет, что у его супруги неизлечимое заболевание. Чтобы помочь возлюбленной, он заключает сделку с дьяволом, не зная, к каким необратимым последствиям это приведет. Жена героя, Дженнифер, чудесным образом исцеляется, и дьявол тут же требует компенсации...