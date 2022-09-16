Menu
The Devil's Promise 2022, season 1

The Devil's Promise season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Devil's Promise Seasons Season 1
The Devil's Promise
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"The Devil's Promise" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Обещание дьявола» в центре событий оказывается мужчина-египтянин и вдова американского происхождения, которых обманул дьявол. Герои решают объединиться, чтобы одержать победу над Иблисом в игре, которую он затеял. Ибрагим выиграл в тендере на дорогостоящий проект по реконструкции трущоб в Каире. В это же время он выясняет, что у его супруги неизлечимое заболевание. Чтобы помочь возлюбленной, он заключает сделку с дьяволом, не зная, к каким необратимым последствиям это приведет. Жена героя, Дженнифер, чудесным образом исцеляется, и дьявол тут же требует компенсации...

Series rating

5.3
Rate 11 votes
5.4 IMDb

"The Devil's Promise" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 October 2022
