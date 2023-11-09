Menu
Volshebnyj uchastok season 1

Volshebnyj uchastok
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Volshebnyj uchastok" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Волшебный участок» полицейскому Лехе достается в ведение непростой участок. Когда-то мужчина служил снайпером, а после трагедии во время задания он страдает от посттравматического синдрома и заглушает воспоминания огромными дозами алкоголя. Все меняется, когда его сестра Катя признается, что она серьезно больна, и просит брата стать опекуном ее маленькой дочери. Теперь Леха в ответе не только за себя, но и за ребенка, а значит, ему пора взяться за голову. Он уговаривает начальство принять его назад и становится участковым. Но первое же его дело оказывается слишком фантастическим, чтобы быть правдой.

7.4 IMDb
"Volshebnyj uchastok" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 December 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 December 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 December 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 December 2023
