В 1 сезоне сериала «Волшебный участок» полицейскому Лехе достается в ведение непростой участок. Когда-то мужчина служил снайпером, а после трагедии во время задания он страдает от посттравматического синдрома и заглушает воспоминания огромными дозами алкоголя. Все меняется, когда его сестра Катя признается, что она серьезно больна, и просит брата стать опекуном ее маленькой дочери. Теперь Леха в ответе не только за себя, но и за ребенка, а значит, ему пора взяться за голову. Он уговаривает начальство принять его назад и становится участковым. Но первое же его дело оказывается слишком фантастическим, чтобы быть правдой.