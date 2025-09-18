Menu
Black Rabbit 2025, season 1

Black Rabbit
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 September 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 36 minutes
"Black Rabbit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Черный кролик» зрители знакомятся с центральным персонажем истории – ярким и обаятельным мужчиной в исполнении Джейсона Бейтмана, жизнь которого наполнена авантюрами и нестандартными решениями. До недавнего времени герой считал свою судьбу успешно сложившейся и не требующей никаких корректив. Но когда на его пути появляются странные знаки, он вынужден пересмотреть свои взгляды и пуститься в очередную гонку на выживание. Его достойным соперником становится не менее эксцентричный и целенаправленный парень – герой Джуда Лоу. Эти двое смогут стать или лучшими друзьями, или непримиримыми врагами.

Series rating

7.3
Rate 14 votes
7.3 IMDb

"Black Rabbit" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Cyclone
Season 1 Episode 1
18 September 2025
The Black Rabbits
Season 1 Episode 2
18 September 2025
Skin Contact
Season 1 Episode 3
18 September 2025
No More F**k-Ups
Season 1 Episode 4
18 September 2025
Trailblazer
Season 1 Episode 5
18 September 2025
Attaf**kinboy
Season 1 Episode 6
18 September 2025
These Kids Nearly Got Munsoned
Season 1 Episode 7
18 September 2025
Isle of Joy
Season 1 Episode 8
18 September 2025
TV series release schedule
