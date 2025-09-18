В 1 сезоне сериала «Черный кролик» зрители знакомятся с центральным персонажем истории – ярким и обаятельным мужчиной в исполнении Джейсона Бейтмана, жизнь которого наполнена авантюрами и нестандартными решениями. До недавнего времени герой считал свою судьбу успешно сложившейся и не требующей никаких корректив. Но когда на его пути появляются странные знаки, он вынужден пересмотреть свои взгляды и пуститься в очередную гонку на выживание. Его достойным соперником становится не менее эксцентричный и целенаправленный парень – герой Джуда Лоу. Эти двое смогут стать или лучшими друзьями, или непримиримыми врагами.