Во 2 сезоне сериала «Два лица Стамбула» после случившегося Мацит находится в ужасном состоянии. Он боится потерять Нериман. Кроме того, все отвернулись от него, в особенности Фаиз и Зехра, ведь именно Мацита они считают виновным в происшествии. Тем временем Инджи вынуждена столкнуться лицом к лицу с тайной, которую она хранила долгие годы. Она понимает, что некоторые обстоятельства из прошлого Керима всплыли наружу. «Призрак» загнал их в угол. Мацит отчаянно ищет новые способы воссоединиться с Нериман. Фейза догадывается о тайных отношениях Шахики и Селима. Шахика пытается развеять ее сомнения.