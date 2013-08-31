Menu
Fatih Harbiye season 1 watch online

Fatih Harbiye season 1 poster
Fatih Harbiye
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 August 2013
Production year 2013
Number of episodes 40
Runtime 80 hours 0 minute
"Fatih Harbiye" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Два лица Стамбула» Нериман выросла в небогатой семье. После смерти матери ее воспитанием занимались отец и тетушка. Они жили в соответствии с мусульманскими традициями. Молодой парень по имени Шинаси с ранних лет влюблен в главную героиню. Он вырос по соседству с Нериман и тоже воспитан в скромной обстановке. Молодой человек собирается сделать подруге предложение, но у девушки другие планы на жизнь. У Нериман есть родственник. Он успешный предприниматель, который живет с двумя дочерьми в богатом районе. Нериман давно не виделась с кузинами. Одна из них собирается провести вечеринку и приглашает туда Нериман.

Series rating

6.1
Rate 14 votes
5.7 IMDb

"Fatih Harbiye" season 1 list of episodes.

Episode 1
Season 1 Episode 1
31 August 2013
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 September 2013
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 September 2013
Episode 4
Season 1 Episode 4
21 September 2013
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 September 2013
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 October 2013
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 October 2013
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 October 2013
Episode 9
Season 1 Episode 9
2 November 2013
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 November 2013
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 November 2013
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 November 2013
Episode 13
Season 1 Episode 13
30 November 2013
Episode 14
Season 1 Episode 14
7 December 2013
Episode 15
Season 1 Episode 15
14 December 2013
Episode 16
Season 1 Episode 16
21 December 2013
Episode 17
Season 1 Episode 17
28 December 2013
Episode 18
Season 1 Episode 18
11 January 2014
Episode 19
Season 1 Episode 19
18 January 2014
Episode 20
Season 1 Episode 20
25 January 2014
Episode 21
Season 1 Episode 21
1 February 2014
Episode 22
Season 1 Episode 22
8 February 2014
Episode 23
Season 1 Episode 23
15 February 2014
Episode 24
Season 1 Episode 24
22 February 2014
Episode 25
Season 1 Episode 25
1 March 2014
Episode 26
Season 1 Episode 26
8 March 2014
Episode 27
Season 1 Episode 27
15 March 2014
Episode 28
Season 1 Episode 28
22 March 2014
Episode 29
Season 1 Episode 29
29 March 2014
Episode 30
Season 1 Episode 30
5 April 2014
Episode 31
Season 1 Episode 31
12 April 2014
Episode 32
Season 1 Episode 32
19 April 2014
Episode 33
Season 1 Episode 33
26 April 2014
Episode 34
Season 1 Episode 34
3 May 2014
Episode 35
Season 1 Episode 35
10 May 2014
Episode 36
Season 1 Episode 36
24 May 2014
Episode 37
Season 1 Episode 37
31 May 2014
Episode 38
Season 1 Episode 38
7 June 2014
Episode 39
Season 1 Episode 39
14 June 2014
Episode 40
Season 1 Episode 40
21 June 2014
