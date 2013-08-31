В 1 сезоне сериала «Два лица Стамбула» Нериман выросла в небогатой семье. После смерти матери ее воспитанием занимались отец и тетушка. Они жили в соответствии с мусульманскими традициями. Молодой парень по имени Шинаси с ранних лет влюблен в главную героиню. Он вырос по соседству с Нериман и тоже воспитан в скромной обстановке. Молодой человек собирается сделать подруге предложение, но у девушки другие планы на жизнь. У Нериман есть родственник. Он успешный предприниматель, который живет с двумя дочерьми в богатом районе. Нериман давно не виделась с кузинами. Одна из них собирается провести вечеринку и приглашает туда Нериман.