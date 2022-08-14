Menu
Drenge 2022, season 1

Drenge season 1 poster
Drenge 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 48 minutes
"Drenge" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мальчики» события разворачиваются в небольшом датском городке, в центре которого возвышается древний католический храм. Большинство местных подростков помогают при нем, а самые красивые и талантливые юноши удостаиваются чести петь в церковном хоре. Когда они выводят гимны, зрители говорят, что они похожи на ангелов. Однако за пределами церкви эти парни ведут совсем не ангельскую жизнь. У каждого из них есть серьезные проблемы – с родителями, с непосильными долгами или со старыми грязными секретами, которые норовят вырваться наружу. От всего этого они спасаются в наркотиках и других запретных удовольствиях.

6.2 IMDb
Drenge List of episodes TV series release schedule
Season 1
Farvel min ven
Season 1 Episode 1
14 August 2022
Hjemsøgte nætter
Season 1 Episode 2
14 August 2022
Skriftestolen
Season 1 Episode 3
14 August 2022
Ritualet
Season 1 Episode 4
14 August 2022
Splittelse
Season 1 Episode 5
14 August 2022
November Rave
Season 1 Episode 6
14 August 2022
Syndsforladelse
Season 1 Episode 7
14 August 2022
TV series release schedule
