В 1 сезоне сериала «Мальчики» события разворачиваются в небольшом датском городке, в центре которого возвышается древний католический храм. Большинство местных подростков помогают при нем, а самые красивые и талантливые юноши удостаиваются чести петь в церковном хоре. Когда они выводят гимны, зрители говорят, что они похожи на ангелов. Однако за пределами церкви эти парни ведут совсем не ангельскую жизнь. У каждого из них есть серьезные проблемы – с родителями, с непосильными долгами или со старыми грязными секретами, которые норовят вырваться наружу. От всего этого они спасаются в наркотиках и других запретных удовольствиях.