В 1 сезоне сериала «Сто лет одиночества» зрители знакомятся с полковником Аурелиано Буэндия, который живет со своим семейством в колумбийском провинциальном городке Макондо. Он не богат, но вполне счастлив, к тому же у него есть большой фамильный дом, который он мечтает передать своим сыновьям и их детям. Но странная томящая тоска тенью стоит над всеми членами семьи Буэндия. Чем бы они ни занимались, дело неизбежно приходит к краху, будь то многообещающее бизнес-предприятие или предложение руки и сердца любимой женщине. История следует за потомками Аурелиано на протяжении столетия, проходя вместе с ними через все преграды.