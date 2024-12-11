Menu
Cien años de soleda 2024, season 1

Cien años de soleda season 1 poster
Cien años de soleda
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 32 minutes
"Cien años de soleda" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сто лет одиночества» зрители знакомятся с полковником Аурелиано Буэндия, который живет со своим семейством в колумбийском провинциальном городке Макондо. Он не богат, но вполне счастлив, к тому же у него есть большой фамильный дом, который он мечтает передать своим сыновьям и их детям. Но странная томящая тоска тенью стоит над всеми членами семьи Буэндия. Чем бы они ни занимались, дело неизбежно приходит к краху, будь то многообещающее бизнес-предприятие или предложение руки и сердца любимой женщине. История следует за потомками Аурелиано на протяжении столетия, проходя вместе с ними через все преграды.

Series rating

8.3
Rate 12 votes
8.3 IMDb

Cien años de soleda List of episodes

Season 1
Macondo
Season 1 Episode 1
11 December 2024
Es como un temblor de tierra
Season 1 Episode 2
11 December 2024
Un daguerrotipo de Dios
Season 1 Episode 3
11 December 2024
El castaño
Season 1 Episode 4
11 December 2024
Remedios Moscote
Season 1 Episode 5
11 December 2024
El coronel Aureliano Buendía
Season 1 Episode 6
11 December 2024
Arcadio y el paraíso liberal
Season 1 Episode 7
11 December 2024
Tantas flores cayeron del cielo
Season 1 Episode 8
11 December 2024
