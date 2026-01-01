Menu
Never Let Me Go , season 1

Kinoafisha TV Shows Never Let Me Go Seasons Season 1
Never Let Me Go
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Never Let Me Go" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Не отпускай меня» в центре событий оказывается юная девушка-клон по имени Тора. С ранних лет ей внушали, что она создана исключительно для продления жизни своего «оригинала». Дело в том, что ученые научились создавать копии людей для пересадки органов и тканей. Теперь такие интернаты расположены по всей Великобритании, а в них растят детей-клонов буквально на убой. В большинстве из них условия жизни похожи на ферму, где единственная цель – подготовить здоровый биологический материал. Но Торе повезло больше: она росла в экспериментальной школе, где ее учили всему как настоящего человека. Однажды она решает сбежать.

Series rating

5.3
Rate 12 votes
5.6 IMDb

Never Let Me Go List of episodes

Season 1
