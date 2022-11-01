В 1 сезоне сериала «Аксентьев» патрульным полицейским сообщают, что около автобусной остановки сидит странный мужчина с холщовым мешком на голове. Напарники Кухаренко и Катя уверены, что это очередной городской сумасшедший, но выясняется, что тридцатилетний Роман Аксентьев вполне адекватен. Вот только он совершенно не помнит, как здесь оказался, да и вообще ничего о своей жизни. Известно лишь, что несколько месяцев он провел в больнице, а что было до и после этого, неизвестно. Зато он способен видеть прошлое и будущее любого человека, лишь касаясь его руки. Полицейские понимают, что он может помочь им в поисках маньяка.