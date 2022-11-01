Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Aksentev season 1 watch online

Aksentev season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Aksentev Seasons Season 1
Аксентьев 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Aksentev" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Аксентьев» патрульным полицейским сообщают, что около автобусной остановки сидит странный мужчина с холщовым мешком на голове. Напарники Кухаренко и Катя уверены, что это очередной городской сумасшедший, но выясняется, что тридцатилетний Роман Аксентьев вполне адекватен. Вот только он совершенно не помнит, как здесь оказался, да и вообще ничего о своей жизни. Известно лишь, что несколько месяцев он провел в больнице, а что было до и после этого, неизвестно. Зато он способен видеть прошлое и будущее любого человека, лишь касаясь его руки. Полицейские понимают, что он может помочь им в поисках маньяка.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.3 IMDb

"Aksentev" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 November 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 November 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 November 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 December 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more