Killer Sally 2022, season 1

Killer Sally season 1 poster
Killer Sally 18+
Season premiere 2 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
"Killer Sally" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Убийца Салли» в центре событий оказывается женщина, которая в прошлом сделала профессиональную карьеру бодибилдера. В середине 90-х она оказалась за решеткой за убийство второй степени. В День святого Валентина Салли расстреляла своего мужа, культуриста Рэя Макнила. Салли получила пожизненный срок. После множества апелляций по различным причинам, в том числе неправильные инструкции присяжных, приговор отменили, но впоследствии восстановили вновь. В документальном проекте сама Салли, а также ее друзья и родные рассказывают свою версию случившегося в тот роковой день.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

"Killer Sally" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 November 2022
The Death of Mr. California
Season 1 Episode 2
2 November 2022
The People vs. Sally McNeil
Season 1 Episode 3
2 November 2022
