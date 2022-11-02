В 1 сезоне сериала «Убийца Салли» в центре событий оказывается женщина, которая в прошлом сделала профессиональную карьеру бодибилдера. В середине 90-х она оказалась за решеткой за убийство второй степени. В День святого Валентина Салли расстреляла своего мужа, культуриста Рэя Макнила. Салли получила пожизненный срок. После множества апелляций по различным причинам, в том числе неправильные инструкции присяжных, приговор отменили, но впоследствии восстановили вновь. В документальном проекте сама Салли, а также ее друзья и родные рассказывают свою версию случившегося в тот роковой день.