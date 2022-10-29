Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bez viny vinovataya season 1 watch online

Bez viny vinovataya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bez viny vinovataya Seasons Season 1
Без вины виноватая 12+
Title Сезон 1
Season premiere 29 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Bez viny vinovataya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Без вины виноватая» Елена Сазонова управляет частной клиникой. Жизнь женщины успешно сложилась не только в карьере, но и на любовном фронте. Елена вышла замуж за юриста Романа, который работает в этом же лечебном учреждении. Однако бизнесом Елены заинтересовались аферисты. Они подстроили автомобильную аварию, после которой Сазоновой чудом удалось остаться в живых. Елене не удается вспомнить ничего из собственного прошлого. Ей предстоит не только разобраться в том, что случилось с ней на самом деле, но и вернуть себе все утраченные воспоминания. Елену ждет долгий путь, полный испытаний.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Bez viny vinovataya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more