В 1 сезоне сериала «Без вины виноватая» Елена Сазонова управляет частной клиникой. Жизнь женщины успешно сложилась не только в карьере, но и на любовном фронте. Елена вышла замуж за юриста Романа, который работает в этом же лечебном учреждении. Однако бизнесом Елены заинтересовались аферисты. Они подстроили автомобильную аварию, после которой Сазоновой чудом удалось остаться в живых. Елене не удается вспомнить ничего из собственного прошлого. Ей предстоит не только разобраться в том, что случилось с ней на самом деле, но и вернуть себе все утраченные воспоминания. Елену ждет долгий путь, полный испытаний.