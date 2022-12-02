В 1 сезоне сериала «Горячая голова» молодой турецкий мужчина по имени Мурат понимает, что он – единственный на свете человек, невосприимчивый к новому страшному вирусу. Болезнь оказывается опаснее любого гриппа и коронавируса, так как она поражает напрямую человеческий мозг. А для передачи инфекции людям достаточно лишь обменяться парой фраз, ведь она передается не по воздуху и даже не через кровь, а через речь. Каждый зараженный лишается способности критически мыслить и постепенно окончательно теряет рассудок. Все родные и друзья Мурата подверглись заражению, и теперь он должен выяснить, как работает его иммунитет.