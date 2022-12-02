Menu
Sıcak Kafa 2022, season 1

Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Горячая голова» молодой турецкий мужчина по имени Мурат понимает, что он – единственный на свете человек, невосприимчивый к новому страшному вирусу. Болезнь оказывается опаснее любого гриппа и коронавируса, так как она поражает напрямую человеческий мозг. А для передачи инфекции людям достаточно лишь обменяться парой фраз, ведь она передается не по воздуху и даже не через кровь, а через речь. Каждый зараженный лишается способности критически мыслить и постепенно окончательно теряет рассудок. Все родные и друзья Мурата подверглись заражению, и теперь он должен выяснить, как работает его иммунитет.

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb

Season 1
Galanthus Byzantinus
Season 1 Episode 1
2 December 2022
Kedi, Kutu, Huni
Season 1 Episode 2
2 December 2022
6. Bölge
Season 1 Episode 3
2 December 2022
Yüksek Ateş
Season 1 Episode 4
2 December 2022
Şafak Söktü, Akrep Öldü
Season 1 Episode 5
2 December 2022
7’ye 13 kala
Season 1 Episode 6
2 December 2022
Gül ve Diken
Season 1 Episode 7
2 December 2022
Adımın bir önemi yok
Season 1 Episode 8
2 December 2022
